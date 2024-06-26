«Калашников» поставил военным дроны «Куб»

«Калашников» с опережением графика поставил военным дроны-камикадзе «Куб»

«Калашников» поставил в войска партию дронов-камикадзе «Куб» в рамках гособоронзаказа с опережением графика. Об этом сообщили в концерне.

«АО "Концерн "Калашников" выполнило опережающую отгрузку управляемых барражирующих боеприпасов "Куб", предусмотренную государственным контрактом, в адрес заказчика», — говорится в сообщении.

«Куб» предназначен для поражения одиночных и групповых бронированных целей в тактической глубине противника. Заказчику поставляют модернизированные версии изделия с увеличенным могуществом.

В апреле «Калашников» показал видео, демонстрирующее поражение цели «Кубом» на расстоянии более 50 километров. На записи показан запуск аппарата из катапульты и попадания, снятые разведывательным дроном.

В январе главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов допустил, что дальность полета дрона-камикадзе «Куб» могли повысить в ходе модернизации.

В декабре президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о начале отгрузки первой партии модернизированных дронов «Куб» заказчику.