«Калашников» показал применение «Куба» на видео

«Калашников» показал применение дрона «Куб» на расстоянии более 50 километров

Российский барражирующий боеприпас «Куб» применили для поражения целей на расстоянии более 50 километров. Ролик, демонстрирующий применение «Куба» в различных сценариях, опубликовал концерн «Калашников» в Telegram.

На записи показан запуск аппарата с катапульты и кадры поражения целей, сделанные с разведывательного дрона.

«В нашем видео мы представляем использование дронов-камикадзе семейства "Куб" с различными заданиями и в разных условиях. Поражение целей осуществлено на расстояниях до 50 километров и свыше 50 километров», — говорится в сообщении.

В январе главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов сообщил, что продолжительность и дальность полета дронов-камикадзе «Куб» могли повысить в ходе модернизации.

В конце декабря президент «Калашникова» Алан Лушников рассказал, что концерн начал отгрузку первой партии модернизированных аппаратов «Куб» заказчику. Дрон получил боевую часть повышенного могущества. Лушников отметил, что модернизированный аппарат прошел испытания.