В России нарастят выпуск бронекорпусов для ЗРК

ЛМЗ кратно нарастит выпуск бронекорпусов для комплексов С-300

Липецкий механический завод (ЛМЗ, входит в концерн «Калашников»), который выпускает гусеничные шасси для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300ВМ и С-300В4, нарастит выпуск изделий. Об этом сообщили в российском концерне.

«Липецкий механический завод кратно увеличит выпуск бронированных корпусов для зенитных ракетных комплексов в течение ближайших двух лет. Для реализации этой задачи на предприятии дан старт масштабной программе модернизации производства и оптимизации процесса набора и обучения персонала», — говорится в сообщении.

На первом этапе специалисты разработали корпоративные стандарты по ряду востребованных профессий. Отмечается, что этот шаг снизит текучесть кадров и повысит производительность труда.

Исполнительный директор по предприятию «ЛМЗ» Вениамин Сизов подчеркнул, что высокий спрос на изделие требует от завода перераспределения ресурсов и наращивания мощностей для быстрого и качественного выполнения заказа.

В июне концерн «Калашников» сообщил, что ЛМЗ передал заказчику первый серийный корпус для ЗРК. Изделие для гусеничной машины прошло весь цикл испытаний и проверок.