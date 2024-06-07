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19:14, 7 июня 2024Наука и техника

«Калашников» передал заказчику первый серийный корпус для ЗРК

«Калашников»: ЛМЗ передал заказчику первый серийный корпус для гусеничного ЗРК

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Липецкий механический завод (ЛМЗ, входит в концерн «Калашников») передал заказчику первый серийный корпус для зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Об этом сообщил концерн.

Корпус прошел весь цикл испытаний и проверок. Изделие для гусеничной машины выполнено из специальной стали.

«Решение задачи по серийному выпуску корпусов потребовало от нас колоссальной работы по подготовке производства, а также по набору и обучению персонала. На сегодняшний день завод готов к увеличению темпов изготовления этого вида продукции», — сказал исполнительный директор по предприятию «ЛМЗ» Вениамин Сизов.

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В конце мая стало известно, что ЛМЗ, который производит гусеничные шасси для ЗРК С-300В4 и С-300ВМ, нарастил объемы выпуска продукции в первом квартале. В линейку изделий предприятия входит пять типов тягачей.

В январе «Калашников» сообщил, что ЛМЗ выполнил обязательства за 2023 год по поставкам в войска противокумулятивных экранов. Также на предприятии наладили производство контейнеров динамической защиты.

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      Даниил Иринин
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