«Калашников» передал заказчику первый серийный корпус для ЗРК

«Калашников»: ЛМЗ передал заказчику первый серийный корпус для гусеничного ЗРК

Липецкий механический завод (ЛМЗ, входит в концерн «Калашников») передал заказчику первый серийный корпус для зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Об этом сообщил концерн.

Корпус прошел весь цикл испытаний и проверок. Изделие для гусеничной машины выполнено из специальной стали.

«Решение задачи по серийному выпуску корпусов потребовало от нас колоссальной работы по подготовке производства, а также по набору и обучению персонала. На сегодняшний день завод готов к увеличению темпов изготовления этого вида продукции», — сказал исполнительный директор по предприятию «ЛМЗ» Вениамин Сизов.

В конце мая стало известно, что ЛМЗ, который производит гусеничные шасси для ЗРК С-300В4 и С-300ВМ, нарастил объемы выпуска продукции в первом квартале. В линейку изделий предприятия входит пять типов тягачей.

В январе «Калашников» сообщил, что ЛМЗ выполнил обязательства за 2023 год по поставкам в войска противокумулятивных экранов. Также на предприятии наладили производство контейнеров динамической защиты.