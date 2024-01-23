«Калашников» поставил в войска противокумулятивные экраны

ЛМЗ выполнил обязательства по поставкам в войска противокумулятивных экранов

Липецкий механический завод (ЛМЗ) выполнил обязательства за 2023 год по поставкам в войска противокумулятивных экранов. Об этом сообщает концерн «Калашников».

«Предприятие освоило производство решетчатых экранов в 2023 году. Завод будет увеличивать объем поставок выпускаемого изделия», — сказал исполнительный директор ЛМЗ Вениамин Сизов.

В декабре прошлого года Telegram-канал «Военный Осведомитель» обратил внимание на фотографию российского танка Т-90М с навесом для защиты от дронов, замеченного в зоне специальной военной операции (СВО).

В октябре в зоне СВО заметили танк Т-90М с дополнительными решетчатыми экранами, которые защищают крышу, заднюю часть башни и дистанционно управляемую зенитную пулеметную установку.