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11:10, 4 декабря 2023Наука и техника

Российский Т-90М защитили от дронов

Российский Т-90М получил «мангал» с динамической защитой от дронов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский танк Т-90М с навесом для защиты от дронов, который танкисты называют «мангалом», заметили в зоне специальной военной операции (СВО). На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На снимках виден Т-90М с массивной решетчатой конструкцией, которая защищает крышу и заднюю часть башни танка. «Мангал» получил блоки динамической защиты (ДЗ) «Контакт-1», которая прикрывает крышу машины.

Также блоки ДЗ установили непосредственно на люки командира и наводчика. Дополнительную защиту люков обеспечивают откидные решетчатые конструкции. «Контакт-1» предназначен для защиты бронетехники от кумулятивных снарядов.

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В октябре в зоне СВО заметили танк Т-90М с дополнительными решетчатыми экранами, которые защищают крышу, заднюю часть башни и дистанционно управляемую зенитную пулеметную установку.

В том же месяце стало известно, что «Уралвагонзавод» начал оснащать танки заводским навесом для защиты от беспилотников. «Мангал» разработали с учетом анализа эффективности конструкций, которые российские танкисты самостоятельно создавали для защиты от дронов.

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      Даниил Иринин
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