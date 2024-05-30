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09:20, 30 мая 2024Наука и техника

Производитель шасси для С-300 нарастил выпуск

«Калашников»: выпускающий шасси для ЗРК С-300 ЛМЗ нарастил объемы выпуска

Фото: РИА Новости

Липецкий механический завод (ЛМЗ, входит в концерн «Калашников»), который производит гусеничные шасси для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300В4 и С-300ВМ, нарастил объемы выпуска продукции в первом квартале. Об этом сообщили в концерне.

«Липецкий механический завод (ООО "ЛМЗ") увеличил объемы выпуска продукции более чем на 50 процентов в первом квартале нынешнего года по сравнению с таким же периодом 2023 года. Рост выручки предприятия составил 69 процентов по сравнению с аналогичным показателем первого квартала 2023 года», — говорится в сообщении.

В линейку продукции ЛМЗ входит пять типов тягачей. Также на предприятии наладили производство контейнеров динамической защиты и решетчатых экранов.

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В январе стало известно, что ЛМЗ выполнил государственный контракт 2023 года на поставку самоходных гусеничных шасси заказчику.

В декабре в «Калашникове» сообщили, что ЛМЗ начнет ремонтировать боевую технику со второго квартала 2024 года.

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      Даниил Иринин
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