Киркоров раскрыл надпись на переданном отцом перед смертью перстне

Певец Киркоров: На переданном отцом перед смертью перстне — инициалы фамилии

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров раскрыл надпись на перстне, который ему передал отец Бедрос Киркоров перед смертью. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

57-летний поп-исполнитель рассказал, что родитель вручил украшение с инициалами их фамилии и именами членов семьи.

«Перед отъездом я к нему заглянул. Он снял со своей руки этот перстень, который ему достался от его отца. И сказал: "Надень, пожалуйста. Я хочу это передать, это фамильный перстень, инициалы нашей фамилии и имена, я хочу, чтобы это передавалось из поколения в поколение"», — поделился артист.

По словам исполнителя, когда он ехал с сыном Мартином на прощание с Бедросом Киркоровым, он показал ему драгоценность. При этом певец уточнил, что однажды перстень будет принадлежать Мартину.

«С этого дня я этот перстень ношу. Буду носить. Он немножко велик, потому что у папы были более плотные руки. Велико — не мало», — подчеркнул Киркоров.

Народный артист России Бедрос Киркоров скончался 18 марта. Ему было 92 года.

