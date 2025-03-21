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12:48, 21 марта 2025Бывший СССР

Литва укроет половину населения в бомбоубежищах

Глава МВД Литвы Кондратович заявил об увеличении числа бомбоубежищ в два раза
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Welscher / dpa / Globallookpress.com

Глава МВД Литвы Владислав Кондратович заявил, что на строительство бомбоубежищ будет выделено 28 миллионов евро. Об этом сообщает Sputnik.

По словам чиновника, количество бомбоубежищ в Литве за последнее время увеличилось вдвое. На сегодняшний день в стране действует более шести тысяч укрытий, это позволит разместить около 54 процентов населения страны.

Ранее сообщалось, что Литва готовится к конфликту НАТО и России. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что будет создано специальное военное подразделение на случай вооруженного столкновения.

До этого власти Литвы заявили о необходимости внести изменения в статью Конституции. В частности, предлагается снять запрет на размещение ядерного оружия на территории страны.

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