Литва укроет половину населения в бомбоубежищах

Глава МВД Литвы Кондратович заявил об увеличении числа бомбоубежищ в два раза

Глава МВД Литвы Владислав Кондратович заявил, что на строительство бомбоубежищ будет выделено 28 миллионов евро. Об этом сообщает Sputnik.

По словам чиновника, количество бомбоубежищ в Литве за последнее время увеличилось вдвое. На сегодняшний день в стране действует более шести тысяч укрытий, это позволит разместить около 54 процентов населения страны.

Ранее сообщалось, что Литва готовится к конфликту НАТО и России. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что будет создано специальное военное подразделение на случай вооруженного столкновения.

До этого власти Литвы заявили о необходимости внести изменения в статью Конституции. В частности, предлагается снять запрет на размещение ядерного оружия на территории страны.