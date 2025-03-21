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16:08, 21 марта 2025Из жизни

Медведь напал на собирающих цветы женщин

В Индии медведь напал на двух женщин, которые отправились в лес за цветами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Две женщины из Индии, собирающие цветы, едва не стали жертвами медведя. Об этом пишет Ommcom News.

Инцидент произошел возле деревни Лаймура в округе Деограх, штат Одиша, во вторник, 18 марта. 57-летняя Бари Кисан и 27-летняя Джанани Кисан отправились из деревни в лес, чтобы собрать цветы мадуки длиннолистной. Ее семена и лепестки используются в косметических, лечебных и пищевых целях. Пока они искали цветы, на них напал медведь. Он нанес обеим женщинам травмы, но на их крики быстро прибежали односельчане.

Бари и Джанани доставили в местную больницу. Позже Бари перенаправили в более крупное медицинское учреждение, поскольку ее раны оказались серьезнее. Представители лесного департамента также прибыли на место и наблюдают за перемещениями медведя.

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