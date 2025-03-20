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05:42, 20 марта 2025Из жизни

Медведь растерзал пасшего коз пенсионера

В Индии медведь напал на 74-летнего мужчину, который пас коз
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии пожилой пастух стал жертвой медведя. Об этом пишет Times of India.

74-летний Бирбал Сингх из деревни Толио недалеко от города Паури в сопровождении невестки отправился пасти коз. Они шли вдоль ручья. Затем девушка остановилась выше по течению, чтобы накосить травы. Сингх тем временем спустился по склону в долину, чтобы козы могли там попастись. В этот момент на пенсионера и напал хищник. Невестка и другие жители села услышали крики мужчины и бросились на помощь, но опоздали. Медведь успел растерзать Сингха, и они нашли лишь обезображенное тело.

«Половина лица была сильно изуродована. Когда мы нашли тело, у него не было глаза, языка и половины лица», — сказал Ануп Патвал, житель Толио. Представители департамента лесного хозяйства вскоре встретились с семьей и выплатили родным часть компенсации в размере 1,8 миллиона рупий (1,7 миллиона рублей).

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«Это похоже на нападение медведя, — сказал егерь К.С. Бхандари. — Мы усилили патрулирование в этом районе. Медведи здесь не редкость, однако это первый инцидент со смертельным исходом». Людям посоветовали не ходить в лес одним.

Ранее в США супруги напали на медведя, ворвавшегося в их дом, с ножом и пистолетом. Им удалось справиться с агрессивным хищником и спасти свои жизни и жизни своих детей.

Вот это да!
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