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20:52, 21 марта 2025Экономика

Москвичам предсказали конец марта с дождем

Синоптик Позднякова: Небольшие дожди ожидаются в Москве с 25 по 27 марта
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Небольшие дожди ожидаются в Москве с 25 по 27 марта, сообщила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В понедельник, 24 марта, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью придут заморозки до минус 2-4 градусов Цельсия, днем потеплеет до плюс 9-11 градусов. Во вторник и среду, 25 и 26 марта, и практически до середины следующей недели, погоду будет определять ложбина от северного циклона, разделяющая антициклоны. В этой зоне будет находиться атмосферный фронт, который и принесет осадки, объяснила специалист. При этом, если днем будет идти дождь, то ночью могут встречаться и отдельные мокрые снежинки.

С 25 по 27 марта дневные температуры будут колебаться в пределах плюс 6-12 градусов, а ночью — от минус 1 до плюс 4 градусов. Температурный фон в это время окажется выше климатической нормы на 3-4 градуса. Ветер ожидается 25 марта, его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин предсказал серьезные лесные пожары на территории России из-за малоснежной зимы и маловодья. Вероятно и повторение сценария лета 2010 года для Москвы, когда из-за сильной жары и горения торфа в подмосковных лесах дымовая завеса держалась около месяца. Концентрация загрязняющих веществ превышала предельно допустимую норму в несколько раз.

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