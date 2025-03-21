WP: Идея Трампа взять под контроль АЭС застала Киев врасплох

Идея администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль украинские АЭС застала Киев врасплох, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на экс-заместителя министра энергетики Украины Алексея Рябчина.

По его словам, инфраструктуру атомной энергетики не включали в переговоры по полезным ископаемым. WP отмечает, что идея «взять на себя если и не право собственности, то контроль над АЭС» кажется маловероятной, но администрация Трампа проявляет большой интерес к промышленности Украины.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Украина и ее инфраструктура будет в большей безопасности, если США завладеют ее энергообъектами.

Ранее WSJ сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский готов передать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) США, несмотря на тот факт, что объект находится на территории России. Трамп не предоставил Зеленскому конкретных гарантий безопасности, однако указал, что взятие под контроль энергетических объектов Украины может их обеспечить.