Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:49, 21 марта 2025Бывший СССР

Идея Трампа взять под контроль АЭС застала Киев врасплох

WP: Идея Трампа взять под контроль АЭС застала Киев врасплох
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Идея администрации президента США Дональда Трампа взять под контроль украинские АЭС застала Киев врасплох, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на экс-заместителя министра энергетики Украины Алексея Рябчина.

По его словам, инфраструктуру атомной энергетики не включали в переговоры по полезным ископаемым. WP отмечает, что идея «взять на себя если и не право собственности, то контроль над АЭС» кажется маловероятной, но администрация Трампа проявляет большой интерес к промышленности Украины.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Украина и ее инфраструктура будет в большей безопасности, если США завладеют ее энергообъектами.

Ранее WSJ сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский готов передать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) США, несмотря на тот факт, что объект находится на территории России. Трамп не предоставил Зеленскому конкретных гарантий безопасности, однако указал, что взятие под контроль энергетических объектов Украины может их обеспечить.

    Обсудить
    Последние новости

    «Такой, зараза, горячий». Петух спас жизнь российскому военному в Курской области

    В Госдуме позвали Трампа посетить Россию с целью «понять ментальность»

    В России оценили риски массовых увольнений в 2025 году

    Горящую газоизмерительную станцию «Суджа» после подрыва ВСУ сняли на видео

    Опытная путешественница раскрыла способы ехать без соседей на поезде

    Найдено самое эффективное средство от головной боли

    Российского подростка задержали за поджог здания госуслуг

    В России взыскали с Google 13 миллиардов рублей штрафов

    Киев бросил позиции у Северска в ДНР

    Российские военные маскировались под ВСУ для операции «Поток»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше