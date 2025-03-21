На Украине подтвердили продвижение ВС России в ДНР и Курской области

DeepState: ВС России продвинулись возле Запорожья в ДНР и в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР) и в Курской области. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState подтвердил существенное продвижение ВС России в Курской области, в частности в районе населенных пунктов Рубанщина и Гоголевка. Отмечается сокращение плацдарма Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от Гуево по направлению к газоизмерительной станции «Суджа».

Аналитики также зафиксировали наступление ВС России возле села Запорожье на покровском (красноармейском) направлении в ДНР. Российские военные расширили выступ к западу и юго-западу от населенного пункта Срибное.

Ранее ВСУ начали перебрасывать резервы для деблокирования подразделений в Курской области. Как сообщается, скопления украинских военных замечены в районе Марьино Сумской области.