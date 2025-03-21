Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:00, 21 марта 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили продвижение ВС России в ДНР и Курской области

DeepState: ВС России продвинулись возле Запорожья в ДНР и в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР) и в Курской области. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState подтвердил существенное продвижение ВС России в Курской области, в частности в районе населенных пунктов Рубанщина и Гоголевка. Отмечается сокращение плацдарма Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от Гуево по направлению к газоизмерительной станции «Суджа».

Аналитики также зафиксировали наступление ВС России возле села Запорожье на покровском (красноармейском) направлении в ДНР. Российские военные расширили выступ к западу и юго-западу от населенного пункта Срибное.

Ранее ВСУ начали перебрасывать резервы для деблокирования подразделений в Курской области. Как сообщается, скопления украинских военных замечены в районе Марьино Сумской области.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перебрасывают резервы, чтобы прорвать окружение под Курском. Что об этом известно?

    В России начнут по-новому обращаться с мусором

    Эстония перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта

    В ВСУ признали необходимость выхода из Курской области

    Названы города России с возможностью взять «вторичку» в семейную ипотеку

    От решения Банка России по ключевой ставке стали ждать смягчения риторики

    Расследование дела в отношении приказавшего нанести удар по школе в Судже завершено

    Раскрыта не связанная с деменцией причина ухудшения памяти

    Вяльбе отреагировала на избрание нового главы МОК

    Власти раскрыли обстановку на горящей третьи сутки после атаки ВСУ нефтебазе на Кубани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше