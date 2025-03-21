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11:36, 21 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе рассказали о брошенном Зеленским Трампу вызове

Independent: Зеленский бросил вызов Трампу, отказав в передаче украинских АЭС
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: NTB / Ole Berg-Rusten via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский бросил вызову президенту США Дональду Трампу, отказав США передать украинские атомные электростанции (АЭС). Об этом рассказало западное издание The Independent.

«Зеленский бросает вызов Трампу, предупреждая: руки прочь от моих атомных электростанций», — гласит заголовок материала.

Уточнялось, что речь идет о заявлении Зеленского, что он не рассматривает возможность перехода украинских АЭС под контроль Соединенных Штатов, как это предложил Белый дом.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский захотел передать под контроль США Запорожскую АЭС, несмотря на то, что она находится на территории России. Кроме того, Трамп добавил, что взятие под контроль Соединенными Штатами украинских атомных станций может обеспечить гарантии безопасности Украине со стороны США.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Украина будет в безопасности, если США завладеют ее атомными станциями. Политик подчеркнула, что этот шаг обеспечит лучшую защиту для Киева.

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