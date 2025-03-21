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02:00, 21 марта 2025Наука и техника

НАСА захотело отправить Starliner в очередной испытательный полет

НАСА захотело отправить корабль Starliner в очередной испытательный полет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

НАСА захотело отправить корабль Starliner в очередной испытательный полет перед тем, как он станет использоваться для регулярной доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает издание SpaceNews.

На брифинге после возвращения с МКС экипажа Starliner руководитель коммерческой программы американского космического агентства Стив Стич заявил, что НАСА ожидает еще один испытательный полет этого корабля, который может пройти как с людьми на борту, так и без них. «Мы хотели бы сделать один полет, а затем перейти к полету с ротацией экипажа», — сказал руководитель.

По его словам, корабль Starliner нуждается в доработке. В частности, необходимо модифицировать его двигательную систему, которая в ходе последней испытательной миссии столкнулась с многочисленными проблемами, которые в конечном итоге привели к «застреванию» экипажа корабля на околоземной орбите.

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Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск в интервью телеканалу Fox News заявил, что астронавты пилотируемого корабля Starliner Бутч Уилмор и Суни Уильямс «застряли» на МКС из-за политического решения бывшего президента США Джо Байдена.

Также в марте НАСА сообщило, что пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Starliner отправился на Землю.

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