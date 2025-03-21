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09:36, 21 марта 2025Забота о себе

Названо идеальное время для завтрака

Нутрициолог Кассетти: Идеальное время для завтрака 8:30 утра
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Чтобы полноценно питаться и не набирать вес, завтракать нужно до 8:30, считает нутрициолог Саманта Кассетти. Идеальное время для первого приема пищи она назвала изданию Today.

Эксперт подчеркнула, что каждый прием пищи важен, но завтрак имеет особую ценность. «По утрам наш организм естественным образом настроен на поглощение и усвоение пищи. Это происходит благодаря циркадному ритму, который влияет на все: от сна до настроения и обмена веществ», — объяснила Кассетти.

По словам нутрициолога, с точки зрения метаболизма завтрак до 8:30 утра является идеальным, так как в это время тело наиболее чувствительно к инсулину. «Это означает, что оно может эффективнее перерабатывать углеводы, лучше регулировать уровень сахара в крови и быть более энергичным в течение дня», — указала эксперт.

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Кроме того, Кассетти добавила, что завтраки косвенно влияют на здоровье сердца. Она рассказала об исследовании, которое выявило связь между привычкой поздно завтракать и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно выводам ученых, для оптимального здоровья завтракать нужно не позже девяти утра, а ужинать — не позже девяти вечера

Ранее нутрициолог Юлия Попова подсказала самые полезные на завтрак фрукты. По ее словам, с утра можно съесть ананас, грейпфрут или киви.

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