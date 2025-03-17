Перечислены самые полезные фрукты на завтрак

Нутрициолог Попова: Грейпфруты и ананасы можно добавлять в каши на завтрак

Некоторые фрукты полезно добавлять в кашу на завтрак, но их не стоит есть натощак, рассказала семейный нутрициолог Юлия Попова. Самые полезные для первого приема пищи фрукты она перечислила в беседе с NEWS.ru.

По словам Поповой, в смузи или кашу можно добавлять грейпфрут, киви и ананас. Они подарят заряд бодрости благодаря витамину С и помогут пищеварению ввиду наличия энзимов — растительных ферментов, уточнила специалистка «В отличие от банана, их нельзя есть натощак, так как они сильно раздражают слизистые. Хорошая помощь тем, кто снижает вес», — отметила нутрициолог.

Выбирая бананы, Попова порекомендовала останавливаться на слегка зеленоватых, а не перезрелых. Специалистка объяснила, что в них содержится меньше сахаров и резистентный крахмал, защищающий слизистые оболочки от агрессивного воздействия других продуктов.

Самым питательным фруктом Попова назвала авокадо. «Он богат витаминами С, А и Е, полезными ненасыщенными жирами и клетчаткой и гарантирует насыщение на долгое время, так как достаточно калориен», — рассказала она и добавила, что авокадо при этом содержит мало сахара и хорошо сочетается с несладкими блюдами, например, яйцами и хлебом.

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