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15:37, 17 марта 2025Забота о себе

Перечислены самые полезные фрукты на завтрак

Нутрициолог Попова: Грейпфруты и ананасы можно добавлять в каши на завтрак
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Eiliv Aceron / Unsplash

Некоторые фрукты полезно добавлять в кашу на завтрак, но их не стоит есть натощак, рассказала семейный нутрициолог Юлия Попова. Самые полезные для первого приема пищи фрукты она перечислила в беседе с NEWS.ru.

По словам Поповой, в смузи или кашу можно добавлять грейпфрут, киви и ананас. Они подарят заряд бодрости благодаря витамину С и помогут пищеварению ввиду наличия энзимов — растительных ферментов, уточнила специалистка «В отличие от банана, их нельзя есть натощак, так как они сильно раздражают слизистые. Хорошая помощь тем, кто снижает вес», — отметила нутрициолог.

Выбирая бананы, Попова порекомендовала останавливаться на слегка зеленоватых, а не перезрелых. Специалистка объяснила, что в них содержится меньше сахаров и резистентный крахмал, защищающий слизистые оболочки от агрессивного воздействия других продуктов.

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Самым питательным фруктом Попова назвала авокадо. «Он богат витаминами С, А и Е, полезными ненасыщенными жирами и клетчаткой и гарантирует насыщение на долгое время, так как достаточно калориен», — рассказала она и добавила, что авокадо при этом содержит мало сахара и хорошо сочетается с несладкими блюдами, например, яйцами и хлебом.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова предупредила россиян о коварстве экстремальных диет. Подобные системы питания, по ее словам, помогают быстро похудеть, но чаще дают лишь временный эффект — вскоре вес возвращается, а иногда и увеличивается.

Вот это да!
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