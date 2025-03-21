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20:08, 21 марта 2025Наука и техника

Названо опасное последствие таяния ледников

UNESCO: Исчезновение ледников может привести к нехватке воды и еды
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexander Hafemann / Unsplash

Быстрое исчезновение ледников может оставить без воды и еды два миллиарда человек, предупреждает ЮНЕСКО. Из-за климатических изменений тающие горные льды и снег больше не подпитывают реки и водохранилища, от которых зависит сельское хозяйство и снабжение населения.

По данным экспертов, до двух третей всех орошаемых полей в мире связаны с водными ресурсами из горных районов. В развивающихся странах до половины жителей таких регионов уже сталкиваются с нехваткой продовольствия — и ситуация будет только ухудшаться. Даже развитые страны под угрозой: в США бассейн реки Колорадо переживает засуху более 20 лет.

В 2025 году Всемирный доклад о водных ресурсах зафиксировал рекордную потерю ледниковой массы. В Восточной Африке исчезло до 80 процентов ледников, в Андах — до половины, а в Альпах и Пиренеях они сократились примерно на 40 процентов.

Ученые объясняют: вместо снега теперь чаще идут дожди, которые быстро стекают вниз, не задерживаясь в почве. В результате усиливаются засухи, учащаются лавины, а талые воды могут вызывать внезапные наводнения. Кроме того, таяние обнажает темную землю, которая сильнее поглощает солнечное тепло и ускоряет глобальное потепление. Вдобавок из растаявшего вечномерзлого грунта выделяется метан — мощный парниковый газ.

Эксперты подчеркивают необходимость срочной поддержки горных регионов, где сосредоточены жизненно важные запасы пресной воды. Без такой помощи последствия таяния ледников могут обернуться масштабным кризисом для миллиардов людей.

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