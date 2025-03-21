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12:29, 21 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Названо оптимальное время для вакцинации от клещевого энцефалита

Терапевт Стольная: Вакцинацию от клещевого энцефалита проводят в ноябре
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Прививка от клещевого энцефалита имеет решающую роль в профилактике заболевания, уверена врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная. Оптимальное время для вакцинации она назвала «Ленте.ру».

Врач отметила, что стандартную вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита проводят в ноябре. По ее словам, после первой дозы вакцины делают перерыв, который у разных вакцин отличается и составляет от одного до семи месяцев. «Еще через 5-12 месяцев, также в зависимости от вакцины, необходимо поставить третью дозу. После этого курс вакцинации считается законченным. Чтобы поддерживать высокий уровень защиты иммунитета, необходимо раз в три года проходить ревакцинацию», — рассказала терапевт.

Доктор добавила, что перед началом весны проводят экстренную вакцинацию. Она объяснила, что при этой схеме интервал между первой и второй дозой сокращается до одной-двух недель, повторная вакцинация проводится через год, а в дальнейшем каждые три года.

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Врач указала, что вакцинацию следует проводить людям, живущим в регионах, для которых эта инфекция является характерной, или тем, кто посещается такие места. К ним относят страны Центральной и Восточной Европы, некоторые регионы России, а также территории Средней и Восточной Азии. «Прививки рекомендуется ставить людям, часто посещающим леса, парки, а также тем, кто занимается садоводством и сельским хозяйством», — заключила врач.

Ранее терапевт Ляман Нуриева подсказала, как минимизировать риск после укуса клеща. Она посоветовала аккуратно снять насекомое с кожи с помощью пинцета или нити, посадить в банку и доставить в лабораторию.

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