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11:44, 21 марта 2025Забота о себе

Названы небанальные способы бросить курить

Терапевт Окороча: Яблоки отвлекают от тяги к никотину
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Irina Iriser / Unsplash

Врач-терапевт Емека Окороча назвал три небанальных способа бросить курить. Его советы публикует HuffPost.

Во-первых, врач посоветовал съедать яблоко каждый раз, когда появляется желание покурить. Он объяснил, что хрустящие продукты обманывают мозг, так как заставляют его концентрироваться на ощущениях, возникающих на языке, и таким образом отвлекают от тяги к никотину.

Второй эффективный способ бороться с никотиновой зависимостью, по мнению терапевта, — это создать негативную ассоциацию с курением. «Каждый раз, закуривая сигарету, делайте что-то неприятное, что не нравится мозгу и телу, например отдавайте приятелю небольшую сумму денег», — посоветовал врач.

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Третий способ, который, по мнению специалиста, помогает уменьшить тягу к никотину, — это холодный душ. Он объяснил, что, когда холодная струя воды попадает на кожу, нервная система испытывает стресс и желание покурить становится слабее.

Терапевт подчеркнул, что названные им способы не имеют доказательной базы. Единственный, по его словам, способ с подтвержденной эффективностью — это заместительная терапия никотином. «Я всегда рекомендую тем, кто хочет бросить курить, использовать несколько инструментов, которые помогут им бросить курить навсегда», — заключил врач.

Ранее аддиктолог, практикующий психолог Евгения Антипова развеяла миф о зависимости. По ее словам, зависимость формируется не только к алкоголю и наркотикам. Также человек может быть зависимым от азартных игр, интернета и социальных сетей, видеоигр, пищи.

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