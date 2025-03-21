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13:34, 21 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы пять самых полезных супов

Биохимик Анна Дивинская назвала борщ и щи идеально сбалансированными супами
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Биохимик, нутрициолог Анна Дивинская рассказала, какие супы считаются самыми полезными. Пять самых полезных первых блюд она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Дивинской идеально сбалансированными супами можно назвать щи и борщ: в них есть белки, сложные углеводы, клетчатка и насыщенные жиры. Однако она уточнила, что такие блюда, приготовленные на жирном бульоне, не рекомендуется есть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом постные варианты этих блюд нутрициолог назвала идеальным блюдом для тех, кто хочет похудеть. Такие супы хорошо насыщают, но имеют низкую энергетическую ценность, объяснила специалистка.

В число полезных супов Дивинская также включила куриный бульон. Биохимик отметила, что он содержит антиоксидант карнозин, подавляющий воспалительные процессы, аминокислоты, витамины группы B, кальций, магний, фосфор и калий.

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Кроме того, нутрициолог назвала полезными легкие овощные и грибные супы, которые содержат много клетчатки, витаминов группы B и магния, а также уху. Дивинская отметила, что рыбный суп является источником омега-3 жирных кислот, кальция, фосфора, цинка, йода и фтора.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев развеял распространенный миф о хлебе. По его словам, вопреки заблуждениям, корочку хлеба нельзя использовать как источник антиоксидантов.

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