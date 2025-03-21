Норвежские биатлонисты попали в ДТП перед этапом Кубка IBU

Биатлонисты Кристиансен и Арнеклейв попали в ДТП перед этапом Кубка IBU в Отепя

Норвежские биатлонисты Ветле Шостад Кристиансен и Юни Арнеклейв попали в аварию перед этапом Кубка IBU. Об этом сообщает NRK.

Спортсмены ехали с шоу-гонки из Стокгольма (Швеция) в эстонский Отепя на арендованном автомобиле. Водитель не справился с управлением из-за гололеда, и машина улетела в кювет.

Биатлонисты избежали серьезных травм. «Первые несколько ночей мне снились кошмары, хотя я отделалась легкой болью в шее», — рассказала позднее Арнеклейв.

Кубок IBU в Отепя проходил с 6 по 15 марта. Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU с марта 2022-го.