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02:57, 21 марта 2025Мир

Орбан пообещал отметить шампанским сделку России и США по Украине

Орбан пообещал отметить шампанским сделку РФ и США по Украине без участия Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отметит шампанским сделку России и США по Украине без участие Киева и Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Patriot.

Политика спросили, как отреагирует Будапешт, если Москва и Вашингтон «решат судьбу Украины» без участия Киева и Брюсселя. «Наша ситуация проста. Мы знаем, какой будет наша реакция. Мы открываем бутылку шампанского и говорим, что это то, чего мы всегда хотели», — ответил он.

По словам премьера Венгрии, он надеется, что президент США Дональд Трамп сумеет вопреки противодействию ЕС достичь договоренности с Россией об урегулировании украинского конфликта.

Ранее Орбан заявил, что Европейский союз все больше уходит в изоляцию от основных международных игроков. Он также отметил, что Венгрия единственная не стала поддерживать заявление саммита ЕС по Украине, поэтому не находится в изоляции.

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