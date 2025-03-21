Памятник медвежонку Паддингтону стал объектом вандализма

В городе Ньюбери вандалы разрезали пополам памятник медвежонку Паддингтону

Памятник сказочному медвежонку Паддингтону в британском городе Ньюбери стал объектом вандализма. Об инциденте пишет таблоид The Sun.

Скульптуру из стеклопластика похитили в воскресенье — злоумышленники разрезали статую пополам, оставив полую часть сидеть на скамейке. Наутро от легендарного медвежонка осталась лишь спина и задняя часть ног. Виновными оказались двое инженеров Королевских военно-воздушных сил. Их уже задержали, хулиганы предстанут перед судом на следующей неделе.

Статуя медвежонка Паддингтона была установлена на родине его создателя, детского писателя Майкла Бонда. Город входит в национальный маршрут, учрежденный к премьере третьей части кинофраншизы о медвежонке. Подобных статуй по всей стране насчитывается 23. Скульптура изображает медвежонка в человеческий рост — он сидит на городской скамейке в своей фирменной красной шляпе и синем дафлкоте с мармеладным бутербродом в лапах. Памятники этому книжному персонажу не в первый раз привлекают внимание хулиганов — похожая статуя в городе Эшби, графство Лестершир, была демонтирована на этой неделе.

Ранее в городе Кирове без туловища оставили скульптуру другого персонажа сказок, Кикиморы. Восстановление арт-объекта обойдется местной администрации в 200-250 тысяч рублей, сами работы займут около двух месяцев.