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12:30, 21 марта 2025Мир

Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл удостоил Лаврова орденом Александра Невского I степени
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которому сегодня исполнилось 75 лет, орденом благоверного великого князя Александра Невского I степени за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Об этом сообщается на официальной сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с отмечаемым юбилеем полагаю справедливым удостоить вас [Лаврова] ордена благоверного великого князя Александра Невского (I степени)», — говорится в публикации.

Также патриарх Кирилл поблагодарил Лаврова за многолетнее и плодотворное сотрудничество министерства иностранных дел с РПЦ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы МИД РФ высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного.

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