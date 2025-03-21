Песков прокомментировал заявление Киева об атаке России на станцию в Судже

Песков назвал абсурдным обвинение Киева в подрыве Россией ГИС «Суджа»

Заявление Украины о том, что Россия сама обстреляла газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, совершенно абсурдно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его комментарий приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram.

Песков отметил, что все видели кадры горящих трубопроводов в Судже. «И при этом мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Ну, абсурдное совершенно заявление», — добавил он.

По его словам, это лишний раз показывает, насколько можно верить украинским властям.

Подрыв ГИС «Суджа», через которую российский газ перекачивался в Европу, произошел 21 марта около 00:20 по московскому времени. Минобороны России обвинило в случившемся Вооруженные силы Украины. В Кремле отметили, что Киев нарушает условия 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики.

