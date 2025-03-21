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17:28, 21 марта 2025Россия

Подрыв ВСУ станции «Суджа» объяснили

Юшков заявил, что ВСУ атаковали ГИС «Суджа» по политическим мотивам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области по двум причинам, заявил эксперт Игорь Юшков. Его слова приводит газета «Взгляд».

Юшков заметил, что Украина не пыталась атаковать ГИС, когда контролировала Суджу. «Сейчас, когда ВС России освободили город, на Украине, видимо, испугались, что труба может быть использована российскими силами для операции, похожей на "Поток"», — объяснил он.

Другой вероятной причиной удара эксперт назвал политические мотивы. По его мнению, Украина поступает так же, как США во время президентства Джо Байдена вели себя в отношении «Северных потоков». «Так, газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, и лидеры континента не думали о возможности восстановить прежние отношения с Россией. Если препятствием к исполнению задуманного служит наличие газопровода, его просто убирают из уравнения»,— детализировал Юшков.

Подрыв ГИС «Суджа» был произведен 21 марта, около 00:20 по московскому времени. В Минобороны России заявили, что объект находится под контролем ВСУ. В Кремле отметили, что ВСУ нарушают условия 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики.

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