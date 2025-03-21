Похудевший почти на 100 килограммов без голодания мужчина раскрыл свой секрет

The Sun: Мужчина похудел почти на 100 килограммов благодаря футболу

24-летний мужчина по имени Гарри Спаканья похудел почти на 100 килограммов без экстремального голодания. Свой секрет потери веса он раскрыл изданию The Sun.

Спаканья признался, что в самый критический момент его вес достиг примерно 190 килограммов при росте 185 сантиметров. По словам молодого человека, его основной рацион не был ужасным, он ел, как и все, но в перерывах между приемами пищи постоянно и обильно перекусывал. «У меня были проблемы с психическим здоровьем, поэтому я ел, чтобы почувствовать себя лучше», — отметил он.

Изменить ситуацию он решил после разговора с другом, который прямо сказал Спаканье, что его внешний вид вызывает беспокойство. Вскоре молодой человек записался в команду по футболу, где играли мужчины с лишним весом. «Я думаю, это помогло больше всего. С командой мы постоянно были на связи, поддерживали друг друга», — добавил мужчина.

Через пять месяцев, когда лишний вес уменьшился, мужчина записался в тренажерный зал, чтобы нарастить больше мышечной массы.

Спаканья утверждает, что за полтора года похудел на 90 килограммов и намерен сбросить еще семь, чтобы весить 83 килограмма. Мужчина отметил, что больше не ищет в еде эмоциональную опору. «Теперь я намного лучше справляюсь с эмоциями без еды, и это происходит благодаря уверенности и силе, которые я приобрел, изменив свое тело», — заключил он.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова назвала полезные для мужского здоровья продукты. По ее словам, одним из важнейших элементов рациона являются тыквенные семечки.