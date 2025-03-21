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18:08, 21 марта 2025Ценности

Полиция раскрыла новые детали из дела искалеченной в Дубае украинской модели

Модель Ковальчук одна пришла на закрытую строительную площадку и упала с высоты
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nabila Eltigi / Reuters

Полиция раскрыла новые детали из дела искалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук. Об этом пишет Mirror со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов.

По информации стражей правопорядка, в рамках расследования выяснилось, что 20-летняя девушка одна пришла на закрытую строительную площадку. Там она упала с высоты, в результате чего получила серьезные травмы.

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«Полиция Дубая подтверждает, что гражданка Украины, ранее объявленная пропавшей без вести, в настоящее время находится в больнице и получает медицинскую помощь в присутствии своей семьи», — также говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Ковальчук могла быть участницей «Порто-Пати» — VIP-вечеринки с извращениями и насилием, после чего, возможно, была похищена в секс-рабство.

Известно, что последний раз модель общалась с родителями 10 марта. Накануне она отправилась на вечеринку в компании двух мужчин, которые якобы имели отношение к модельному бизнесу. Позже ее нашли искалеченной в больнице.

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