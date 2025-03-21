В деле искалеченной в Дубае украинской модели появились новые детали. Возможно, шейхи ни при чем

Модель Ковальчук не имела нужных для участия в вечеринке шейхов данных

В деле искалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук появился новый поворот. Оказывается, 20-летняя девушка не обладает параметрами, необходимыми для того, чтобы попасть на «вечеринку шейхов», поэтому она не могла там присутствовать. Такие данные приводит Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«Элементарно, Мария Ковальчук не подходит по параметрам под большинство тусовок с элитой Эмиратов», — отмечают авторы канала. Ранее Telegram-канал Shot опубликовал список требований для желающих попасть на мероприятие с шейхами. Среди них рост не ниже 160 сантиметров, подтянутое тело, чистая кожа, минимум косметологических вмешательств и возраст до 23 лет.

«ВЧК-ОГПУ» также ссылается на знакомых пострадавшей, которые подтвердили, что Мария не присутствовала на вечеринке шейхов. По версии тех, с кем общалась украинка, 10 марта она посетила так называемый «модельный стол», куда девушек приглашают для антуража. Их угощают едой и напитками, а также платят скромный гонорар. Если они изъявляют желание провести время после мероприятия с кем-то из мужчин, организаторы за это ответственности не несут.

Появилась версия о желании Ковальчук покончить с собой

Этот же Telegram-канал приводит версию о возможной попытке модели покончить с собой. По предварительным данным, у Ковальчук обнаружены травмы, характерные для падения с большой высоты. Однако точную причину полученных ею повреждений пока устанавливают медики. На данный момент восстановить полную картину случившегося не представляется возможным, так как девушка не может говорить. Модель уже перенесла несколько операций, у нее сломаны руки и ноги, а также позвоночник.

Также, согласно появившейся информации, девушку не могли сразу опознать, так как при поступлении в больницу ее лицо было сильно разбито. Сама она находилась в состоянии комы.

Фото: @ae3marylu

Украинка направилась в отель к новым знакомым и пропустила рейс в Таиланд

Кроме того, стало известно, что украинка выходила на связь с матерью. По данным родных и близких, 9 марта она пошла на модельную вечеринку, за посещение которой ей обещал заплатить местный агент. На следующий день девушка созвонилась с матерью и сказала, что мероприятие прошло успешно и мужчины, предположительно двое арабов, предложили переехать к ним в отель, на что та ответила согласием.

Однако девушка планировала провести с новыми знакомыми лишь одну ночь, так как на утро 11 марта у нее был запланирован перелет в Таиланд. Но рейс модель пропустила. В тот день она снова позвонила матери и растерянным голосом сообщила, что решила остаться в ОАЭ ради тех мужчин, с которыми познакомилась на вечеринке. Также она обмолвилась, что хотела купить новый билет и не знала, что ей делать. После этого она на связь не выходила, а ее телефон был выключен.

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Гордон призвала женщин держаться подальше от Porto Party

Комментируя произошедшее с Ковальчук, юрист Екатерина Гордон описала происходящее на вечеринках с шейхами в Дубае и призвала женщин не стремиться принять участие в подобных мероприятиях. По ее словам, скандал с Porto Party — VIP-вечеринки с извращениями и насилием — в англоязычном сегменте не утихает уже больше года. В своем сообщении она призвала других девушек не участвовать в подобных мероприятиях. Она отметила, что в сети гуляют видео, где, предположительно, шейхи иcпражняются в рот женщинам, избивают их, стригут волосы и издеваются другими способами.

Девушки, женщины, а также их матери! Не езжайте за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить... Екатерина Гордон юрист

По данным Telegram-канала Shot, подобные «вечеринки у шейхов» являются одним из способов заработка для девушек. За присутствие на них можно получить от 500 долларов.