Предотвращены воздушные удары ВСУ по двум регионам России

Минобороны России сообщило о двух сбитых в Белгородской и Курской областях БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум российским регионам. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, с 13:30 до 14:30 по московскому времени дежурные военные сбили по одному беспилотному летательному аппарату (БПЛА) в Белгородской и Курской областях. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал мужчина. Как стало известно, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы дрон взорвался при ударе о землю, когда рядом находился россиянин.

До этого Минобороны России отчиталось, что в ночь на 21 марта над российскими регионами средствами ПВО перехвачены 43 украинских беспилотника. 34 дрона уничтожены в Волгоградской области, по 4 — в Ростовской и Курской, еще 1 — в Белгородской.