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17:05, 21 марта 2025Наука и техника

Продемонстрирован российский аналог украинской системы обнаружения беспилотников «Вираж»

Российский боец продемонстрировал работу аналога украинской системы «Вираж»
Иван Потапов
Иван Потапов

Российский боец продемонстрировал работу аналога украинской системы обнаружения беспилотников «Вираж». Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На видео можно заметить «метки, обозначающие украинские беспилотники-камикадзе, их курс, а также пункты визуального наблюдения и распознавания беспилотников и точки с акустическими датчиками».

В январе госкорпорация «Ростех» рассказала газете «Известия», что радиозавод «Полет» в Челябинске создал комплексную зональную радиолокационную защиту жилых кварталов от беспилотников.

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