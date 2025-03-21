Продемонстрирован российский аналог украинской системы обнаружения беспилотников «Вираж»

Российский боец продемонстрировал работу аналога украинской системы «Вираж»

Российский боец продемонстрировал работу аналога украинской системы обнаружения беспилотников «Вираж». Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

На видео можно заметить «метки, обозначающие украинские беспилотники-камикадзе, их курс, а также пункты визуального наблюдения и распознавания беспилотников и точки с акустическими датчиками».

В январе госкорпорация «Ростех» рассказала газете «Известия», что радиозавод «Полет» в Челябинске создал комплексную зональную радиолокационную защиту жилых кварталов от беспилотников.