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13:00, 21 марта 2025Экономика

Производители настоек насторожились из-за дефицита ягод

«Ъ»: В России могут упасть продажи и производство алкогольных настоек
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Производство алкогольных настоек в России может резко снизиться из-за дефицита их основного сырья — ягод. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли.

Между тем спрос на эти виды спиртных напитков продолжает расти. Как выяснили эксперты аналитической компании «Нильсен», натуральные продажи с февраля 2024 года по январь 2025 года увеличились на 21,4 процента год к году, а денежные — на 31,3 процента. В то же время российские производители не могут полностью покрыть спрос на необходимое сырье. Оказалось, что 70-75 процентов свежих и 90-95 процентов замороженных ягод завозятся в Россию из-за рубежа.

По словам директора центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрея Кучерова, самообеспеченность ягодами в России не превышает 20 процентов. В 2024 году в страну импортировали больше 140 тысяч тонн, а вырастили меньше 30 тысяч.

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Кроме того, цены на ягоды растут намного быстрее, чем общая инфляция. Эксперты говорят о 30-40-процентном подорожании этой продукции. Кроме того, они предсказывают, что если стоимость настоек увеличится до 500-600 рублей, то потребители с высокой долей вероятности займутся самостоятельным производством этих напитков из обычной водки.

Ранее сообщалось, что в 2023 году продажи настоек и бальзамов в России выросли на 24,6 процента, до 9,9 миллиона декалитров.

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