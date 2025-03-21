Раскрыта не связанная с деменцией причина ухудшения памяти

Нейробиолог Судзуки: Ухудшение памяти происходит из-за накопленных воспоминаний

Считается, что с возрастом память становится хуже, но на самом деле это не так, уверена нейробиолог Венди Судзуки. Неожиданную причину появления трудностей с запоминанием она раскрыла в своем аккаунте в TikTok, пишет Daily Mirror.

Судзуки подчеркнула, что ухудшение памяти в большинстве случаев не связано с развитием деменции или со старением. По ее словам, настоящая причина забывчивости заключается в том, что у пожилых людей накапливается много самых разных воспоминаний, из-за чего мозгу требуется больше времени, чтобы их обрабатывать. «Вам нужно помнить гораздо больше, чем когда вы учились в старшей школе или колледже. Теперь память хранит информацию о происходящем на работе, в отношениях, в семье. Все эти накопленные воспоминания приводят к так называемым "помехам памяти"», — объяснила эксперт.

Судзуки добавила, что из-за таких помех памяти человеку может быть трудно вспомнить когда-то хорошо знакомые факты или события. Иногда из-за них возникают трудности с запоминанием новой информации. Нейробиолог уточнила, что при втором варианте из памяти быстро вылетают имена, даты или незначительные детали разговоров. При этом эксперт подчеркнула, что если ухудшение памяти значительное, то это повод обратиться к врачу.

Ранее врач-терапевт Зарема Тен посоветовала решать кроссворды и играть в интеллектуальные игры, чтобы отсрочить деменцию. По ее словам, подобный досуг стимулирует нейропластичность мозга и развивает гибкость мышления.

