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08:00, 21 марта 2025МирЭксклюзив

Идеальное будущее послевоенной Украины описали

Историк Джеффри Робертс: Украина может последовать пути послевоенной Финляндии
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Инна Вареница / Reuters

После окончания конфликта Украина могла бы последовать пути послевоенной Финляндии и стать буферной зоной между Россией и Западом. На это указал в интервью «Ленте.ру» почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс.

«Да, я считаю, что это [«финляндизация»] вполне возможно [lkz Украины]. (...). Украина могла бы стать мостом и буфером между Россией и Западом», — отметил он.

Тем не менее, по словам историка, для этого важно, чтобы украинское правительство, заключив мирный договор с Россией, осталось бы в дружеских отношениях с Москвой. В таком случае страна бы смогла сохранить свой суверенитет и политическую систему и при этом избавилась бы от зависимости «от злонамеренных иностранных игроков», добавил Джеффри Робертс.

Ранее Джеффри Робертс назвал Зимнюю войну 1939-1940 года наиболее поучительной для нынешних властей Украины. По его словам, Хельсинки хоть и потерял территории, но сохранил суверенную политику.

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