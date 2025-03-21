Историк Джеффри Робертс: Украина может последовать пути послевоенной Финляндии

После окончания конфликта Украина могла бы последовать пути послевоенной Финляндии и стать буферной зоной между Россией и Западом. На это указал в интервью «Ленте.ру» почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс.

«Да, я считаю, что это [«финляндизация»] вполне возможно [lkz Украины]. (...). Украина могла бы стать мостом и буфером между Россией и Западом», — отметил он.

Тем не менее, по словам историка, для этого важно, чтобы украинское правительство, заключив мирный договор с Россией, осталось бы в дружеских отношениях с Москвой. В таком случае страна бы смогла сохранить свой суверенитет и политическую систему и при этом избавилась бы от зависимости «от злонамеренных иностранных игроков», добавил Джеффри Робертс.

Ранее Джеффри Робертс назвал Зимнюю войну 1939-1940 года наиболее поучительной для нынешних властей Украины. По его словам, Хельсинки хоть и потерял территории, но сохранил суверенную политику.