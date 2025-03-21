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09:51, 21 марта 2025Экономика

Россиянам назвали главные способы инвестирования в золото

Аналитик Дудченко: Покупка акций золотодобытчиков — хороший инвестинструмент
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Инвестировать в золото можно при помощи четырех главных способов. О них рассказал аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко, его слова приводит ТАСС.

Наиболее оптимальным инвестиционным инструментом являются вложения в нефизическое золото. Под этим понятием подразумевается банковский счет, который не требует покупки золота в физическом виде. На нем учитываются оплаченные клиентом граммы драгоценного металла. В этом случае речь идет о вложениях в «золотые» облигации, акции золотодобытчиков, пояснил Дудченко. Инвестировать в золото можно через скупку монет из драгоценных металлов или покупку слитков или через открытие обезличенных металлических счетов (ОМС).

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Он посоветовал россиянам тщательно выбирать банк, где такой счет будет открыт. Эксперт напомнил, что обезличенные счета не страхуются. Этот нюанс также стоит учитывать при инвестировании в нефизическое золото. Кроме того, различные финансовые организации могут предоставлять разные спреды по покупке/продаже драгоценных металлов. В свою очередь, при приобретении облигаций или акций нужно внимательно подходить к выбору брокера и эмитента ценных бумаг. Если на анализ нет достаточного количества времени, лучше ограничиться открытием ОМС, заключил Дудченко.

Биржевые цены на золото начали демонстрировать рекордный рост во второй половине 2024 года. В начале 2025-го динамика продолжилась. В ходе торгов на Comex в среду, 19 марта, стоимость драгоценного металла побила очередной максимум и в моменте достигла отметки в 3052,4 доллара за тройскую унцию. Эксперты утверждают, что росту мировых цен на золото будут способствовать в том числе риски торговой войны США с Канадой, Мексикой и Китаем на фоне взаимных таможенных пошлин. С учетом этого обстоятельства аналитики не исключили подорожание драгметалла до 3,2 тысячи долларов в течение 2025 года.

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