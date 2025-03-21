Россиянам назвали главные способы инвестирования в золото

Аналитик Дудченко: Покупка акций золотодобытчиков — хороший инвестинструмент

Инвестировать в золото можно при помощи четырех главных способов. О них рассказал аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко, его слова приводит ТАСС.

Наиболее оптимальным инвестиционным инструментом являются вложения в нефизическое золото. Под этим понятием подразумевается банковский счет, который не требует покупки золота в физическом виде. На нем учитываются оплаченные клиентом граммы драгоценного металла. В этом случае речь идет о вложениях в «золотые» облигации, акции золотодобытчиков, пояснил Дудченко. Инвестировать в золото можно через скупку монет из драгоценных металлов или покупку слитков или через открытие обезличенных металлических счетов (ОМС).

Он посоветовал россиянам тщательно выбирать банк, где такой счет будет открыт. Эксперт напомнил, что обезличенные счета не страхуются. Этот нюанс также стоит учитывать при инвестировании в нефизическое золото. Кроме того, различные финансовые организации могут предоставлять разные спреды по покупке/продаже драгоценных металлов. В свою очередь, при приобретении облигаций или акций нужно внимательно подходить к выбору брокера и эмитента ценных бумаг. Если на анализ нет достаточного количества времени, лучше ограничиться открытием ОМС, заключил Дудченко.

Биржевые цены на золото начали демонстрировать рекордный рост во второй половине 2024 года. В начале 2025-го динамика продолжилась. В ходе торгов на Comex в среду, 19 марта, стоимость драгоценного металла побила очередной максимум и в моменте достигла отметки в 3052,4 доллара за тройскую унцию. Эксперты утверждают, что росту мировых цен на золото будут способствовать в том числе риски торговой войны США с Канадой, Мексикой и Китаем на фоне взаимных таможенных пошлин. С учетом этого обстоятельства аналитики не исключили подорожание драгметалла до 3,2 тысячи долларов в течение 2025 года.