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07:52, 5 марта 2025Экономика

Аналитик оценил влияние торговых войн на цену золота

Аналитик Васильев: Из-за торговых войн золото подорожает до 3 тысяч долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Торговые войны США с такими странами как Китай, Канада и Мексика обернутся ростом мировых цен на золото. Об этом предупредил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Его процитировала «Газета.Ru».

Он полагает, что стоимость тройской унции этого драгоценного металла может вырасти до трех тысяч долларов и выше. Аналитик обратил внимание, что спотовая цена на золото уже обновила исторический рекорд, превысив отметку 2930 долларов за унцию.

Ранее сообщалось, что внешнеторговая политика президента США Дональда Трампа приведет к дальнейшему подорожанию золота как защитного актива. Эксперты не исключают, что в какой-то момент стоимость этого металла вырастет до 3,2 тысячи долларов. Экономист Александр Абрамов полагает, что золото безопаснее криптовалют, так как в него вкладывают резервные валюты фонды центральных банков. Отчасти с этим согласен аналитик BitRiver Владислав Антонов, который напомнил, что золото — это «безупречный инструмент для сбережения капитала» в условиях инфляции.

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