Названа причина дальнейшего подорожания золота

«Известия»: Тарифы Трампа мотивируют ЦБ и инвесторов вкладываться в золото

Введение президентом Дональдом Трампом тарифов США против Канады, Мексики и Китая, в частности, приведет к дальнейшему подорожанию золота как защитного актива, вкладываться в который мотивированы инвесторы, пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты сошлись в том, что стоимость актива поднимется в 2025 году выше 3 тысяч долларов за тройскую унцию, а некоторые полагают, что будет взята и отметка в 3,2 тысячи. В феврале цена драгметалла уже приближалась вплотную к трехтысячному уровню. На момент написания материала она росла до 2,924 тысячи долларов за унцию.

Вложения в золото имеют высокую ликвидность в условиях вооруженных и экономических катаклизмов, объяснил причину наблюдающейся динамики независимый эксперт Андрей Бархота. В свою очередь завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований президентской академии Александр Абрамов отметил, что металл в этом плане безопаснее криптовалют, поскольку в него вкладывают резервные валюты фонды центральных банков.

На фоне предвыборной неопределенности в США стоимость золота росла в 2024 году несколько месяцев подряд, впервые поднявшись выше 2700 долларов за унцию в конце сентября. Избрание Трампа президентом остановило ралли, но после его январской инаугурации цена снова начала расти.

Ранее аналитики предсказали, что пошлины республиканца приведут к удорожанию популярных в Соединенных Штатах товаров, а наиболее чувствительными последствия ограничительной торговой политики окажутся для американского рынка автомобилей и электроники.