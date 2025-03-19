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10:01, 19 марта 2025Экономика

Цена золота побила очередной максимум

Comex: Стоимость золота поднялась выше 3050 долларов за тройскую унцию
Кирилл Луцюк

Фото: Jingming Pan / Unsplash

Золото подорожало до очередного максимума. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По данным на 08:38 мск, стоимость этого драгоценного металла поднялась до 3050,4 доллара за тройскую унцию. Чуть позже была достигнута отметка 3052,4 доллара.

Ранее, 14 марта, апрельские фьючерсы на золото уже установили новый исторический рекорд. Тогда оно подорожало больше чем на 7,2 доллара. На максимуме цены достигали 3001,3 доллара.

Аналитики считают, что росту мировых цен на золото будут способствовать торговые войны США с Китаем, Канадой и Мексикой. Причиной такого развития событий станет привлекательность этого драгоценного металла в качестве защитного актива. По некоторым прогнозам золото подорожает до 3,2 тысячи долларов.

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