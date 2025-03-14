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08:20, 14 марта 2025Экономика

Стоимость золота установила исторический рекорд

Апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex подорожали до $3001
Вячеслав Агапов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле на нью-йоркской бирже Comex установили новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Драгоценный металл подорожал более чем на 7.2 доллара (плюс 0,24 процента). На максимуме цены доходили до отметки в 3001,3 доллара (плюс 1,85 процента). К моменту написания материала стоимость золота скорректировалась до отметки в 2998.5 доллара.

По мнению аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, торговые войны США с такими странами как Китай, Канада и Мексика обернутся ростом мировых цен на золото. Стоимость тройской унции драгоценного металла может закрепиться на отметке выше трех тысяч долларов.

Одним из главных продавцов золота в мире стали Банк России и ЦБ Иордании — в начале 2025 года они продали по три тонны золота. В месячный топ-3 главных продавцов золота по версии WGC вошел также Нацбанк Киргизии, продавший две тонны драгметалла. В то же время крупнейшими покупателями золота в январе стали их соседи из Центробанка Узбекистана.

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