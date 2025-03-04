Банк России стал в начале года одним из главных продавцов золота в мире

World Gold Council: ЦБ России и Иордании продали в январе по 3 тонны золота

Банк России и ЦБ Иордании продали в начале 2025 года по три тонны золота, став в январе лидерами по этому показателю среди мировых финансовых регуляторов. Соответствующие данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) приводит ТАСС.

В месячный топ-3 главных продавцов золота по версии WGC вошел также Нацбанк Киргизии, продавший две тонны драгметалла. В то же время крупнейшими покупателями золота в январе стали их соседи из Центробанка Узбекистана. По данным организации, они приобрели почти половину закупленного в резервы мировыми ЦБ — 8 из 18 тонн.

Согласно отчету Совета, опубликованному ранее, российский регулятор приобрел в прошлом году около трех тонн золота. Сам ЦБ РФ указывал, что запасы монетарного золота в международных резервах страны в 2024-м не изменились, оставшись на уровне 2332,76 тонны.

Накануне Центробанк Швейцарии отчитался о рекордной прибыли в размере 80,7 миллиарда франков (89,5 миллиарда долларов), которая в полтора раза превзошла предыдущий максимум, зафиксированный в 2017-м, и была получена в том числе благодаря росту цен на золото.