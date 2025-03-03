Рост цен на золото позволил ЦБ одной страны в Европе получить рекордную прибыль

ЦБ Швейцарии получил в 2024 году рекордную прибыль в $89,5 млрд

Центробанк Швейцарии получил в прошлом году рекордную прибыль в 80,7 миллиарда франков (89,5 миллиарда долларов), которая в полтора раза превзошла предыдущий максимум в 54 миллиарда, зафиксированный в 2017-м. Об этом со ссылкой на данные регулятора сообщает Reuters.

Среди причин, позволивших добиться такого результата, агентство называет подъем на фондовых рынках, рост цен на золото и усиление курса доллара. Предварительно швейцарский ЦБ оценивал свою прибыль в 2024 году в 87,3 миллиарда долларов. Таким образом, итоговая оценка показателя выросла еще более чем на два миллиарда.

В январе также сообщалось, что дивиденды в размере 15 франков на акцию окажутся на самом высоком из возможных по законам этой европейской страны уровне.

Ранее стало известно, что больше всех золота среди мировых ЦБ купил в 2024 году Национальный банк Польши, увеличивший свои резервы на 90 тонн. В тройке лидеров по закупкам также оказались турецкий и индийский регуляторы с 75 и 73 тоннами соответственно.