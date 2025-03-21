Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Англия
Сегодня
22:45 (Мск)
Албания
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 1-й тур
Румыния
Сегодня
22:45 (Мск)
Босния и Герцеговина
ЧМ-2026 — Европа|Группа H. 1-й тур
Польша
Сегодня
22:45 (Мск)
Литва
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 1-й тур
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
Уругвай
Завтра
02:30 (Мск)
Аргентина
ЧМ-2026 — Южная Америка|Южная Америка. 13-й тур
09:31, 21 марта 2025Спорт

Россиянин оформил хет-трик в матче НХЛ

Россиянин Павел Дорофеев оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найттс» Павел Дорофеев оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 20 марта, и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Помимо Дорофеева, в составе победителей заброшенной шайбой отметился Иван Барбашев.

«Вегас» в 68 встречах набрал 88 очков. Команда находится на третьем месте в Западной конференции.

24-летний Дорофеев в нынешнем сезоне провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 30 голов и 16 результативных передач.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа». Через нее проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу

    Авиакомпания по ошибке лишила россиянина места в самолете и захотела выгнать его

    В Киеве предположили более жесткие требования Трампа по недрам

    Названо идеальное время для завтрака

    На Западе предупредили о новом крупнейшем фронте НАТО против России

    Житель Курской области рассказал о технике ВСУ с нацистской символикой

    Россиянин оформил хет-трик в матче НХЛ

    Экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова

    В Киеве обеспокоились давлением США из-за сделки по недрам

    СК раскрыл число погибших от действий ВСУ в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше