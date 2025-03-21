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14:06, 21 марта 2025Россия

Российский губернатор указал на эффективность одной антимигрантской меры

Глава ЯНАО Артюхов: Запрет мигрантам работать в транспорте снизил аварийность
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов указал на эффективность одной антимигрантской меры. О чем именно идет речь, рассказывает телеканал «Царьград» в Telegram.

По словам главы региона, хорошие результаты показал запрет иностранцам работать в сфере перевозок. Это привело к значительному снижению аварийности на дорогах, отметил он.

Руководствуясь достигнутыми результатами, Артюхов распорядился разработать дополнительные запреты для мигрантов. В первую очередь речь идет о запретах на работу в системах здравоохранения и образования, отмечает канал.

Ранее в Госдуме предложили ввести полный запрет на ввоз мигрантов в Россию. Депутат Леонид Слуцкий назвал это необходимостью, обусловленную требованиями безопасности. По мнению политика, число мигрантов в России превысило критическую массу.

ЖЗЛ
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