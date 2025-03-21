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19:38, 21 марта 2025Интернет и СМИ

Собчак вступилась за пошутившего о «культяпковозке» и затем арестованного комика

Собчак сочла несоразмерным наказание для пошутившего об инвалиде комика Останина
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак вступилась за стендап-комика Артемия Останина, арестованного за шутку о «культяпковозке», и дала понять, что считает слишком строгим грозящее юмористу наказание. Мнением она поделилась в видео, доступном на YouTube.

«Я одна вижу несоразмерность поступка и наказания? Если сажать за каждую дегенеративную шутку, ТНТ некого будет снимать в "Небриллиантовой руке", все уедут по этапу», — поиронизировала Собчак.

Вместе с тем она назвала выступление Останина об инвалиде отвратительным и неуместным.

Ранее сообщалось, что арестованный за шутку о безногом мужчине комик не признал вину в разжигании ненависти. Также уточнялось, что Останин планирует обжаловать решение о заключении под стражу.

Юмориста задержали 18 марта при попытке пересечь границу России. В его отношении возбудили уголовное дело о разжигании ненависти или вражды. Останину грозит до шести лет лишения свободы.

15 марта в сети распространилось выступление юмориста, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, мужчина остался без ног от мины. Слова Останина вызвали возмущение. Сам комик позднее заявил, что его шутка не была связана со спецоперацией на Украине.

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