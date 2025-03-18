Российского комика задержали после шутки про «культяпковозку» в метро. Стендапер пытался уехать из страны

СК: Стендапера Останина, пошутившего об инвалидах в метро, задержали

Стендапера Артемия Останина задержали после шутки об инвалиде в метро, которого он назвал «культяпковозкой». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«По версии следствия, не позднее 15 марта 2025 года подозреваемый в ходе публичного выступления в городе Москва высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность», — уточнили в ведомстве.

В СК сообщили, что сейчас стендапер находится в Москве для допроса, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Останин заявил, что его шутка про «культяпковозку» никак не связана с СВО

После выступления комика в сети разошлось мнение, что он якобы пошутил про получившего увечье участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Тем не менее в ходе расследования дела СК никак не подтвердил данную информацию. В интервью Telegram-каналу «Осторожно, новости» Останин подчеркнул, что в шутке не было ни слова про спецоперацию.

На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом. Критическое мышление к вопросу, естественно, никто не подключал Артемий Останин стендап-комик

Стендапер заметил, что в интернете новость таким образом подали СМИ и блогеры. Он рассказал, что на самом деле в выступлении речь шла о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20».

За оскорбление инвалида комику грозит до шести лет колонии

Останину, пошутившему на своем выступлении про инвалида, может грозить до шести лет лишения свободы.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Выяснилось, что по статье об унижении человеческого достоинства комику, вероятно, назначат штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы от двух до пяти лет или отбывание срока от трех до шести лет в колонии.

В СК уточнили, что фигуранта дела задержали при попытке пересечь границу России. В скором времени московские правоохранители допросят Останина, при этом расследование продолжается.