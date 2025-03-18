Стал известен грозящий комику срок за оскорбление участника СВО

Комику Останину грозит до шесть лет колонии за оскорбление участника СВО

Комику Артемию Останину, пошутившему над инвалидностью участника специальной военной операции (СВО), грозит до шести лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

По статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») подозреваемому могут назначать штраф от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Силовики задержали Останина при попытке пересечь российскую границу. Его доставили в Москву к следователю на допрос.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, военный остался без ног из-зы взрыва мины.