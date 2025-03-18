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13:35, 18 марта 2025Силовые структуры

Стал известен грозящий комику срок за оскорбление участника СВО

Комику Останину грозит до шесть лет колонии за оскорбление участника СВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Артемий Останин / YouTube 

Комику Артемию Останину, пошутившему над инвалидностью участника специальной военной операции (СВО), грозит до шести лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

По статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») подозреваемому могут назначать штраф от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Силовики задержали Останина при попытке пересечь российскую границу. Его доставили в Москву к следователю на допрос.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, военный остался без ног из-зы взрыва мины.

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