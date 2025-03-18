Пошутивший над инвалидностью участника СВО комик извинился

СК: Комик Останин извинился за шутку над инвалидом СВО

Комик Артемий Останин, пошутивший над инвалидностью участника специальной военной операции (СВО), принес свои извинения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

По словам задержанного юмориста, у него не было цели оскорбить. На допросе у следователя он сказал, что ему надо было выступить со стендапом, он «не хотел задеть чьи-то чувства». Останин говорит, что у него не было цели призывать к вражде по отношению к какой-то социальной группе.

По статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») комику грозит штраф от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее 18 марта сообщалось о задержании Останина при попытке пересечь российскую границу. Его доставили в Москву к следователю на допрос.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, военный остался без ног из-зы взрыва мины.