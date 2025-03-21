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11:06, 21 марта 2025Россия

Солдат ВСУ выбил дверь магазина в Судже машиной и по просьбе жены подобрал кожаный диван

РИА Новости: Солдат ВСУ по просьбе жены подобрал кожаный диван в Судже
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Armed Forces Press Service / Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по просьбе супруги подобрал в Судже кожаный диван — для этого он проломил дверь магазина на автомобиле и вывез его, рассказала эвакуированная жительница города. Ее слова передает РИА Новости.

«[Бойцы ВСУ] Все тащили... Мебель, все», — рассказала женщина. По ее словам, она слышала, как украинский военный в магазине рассказывал сослуживцу о том, что он кидает фотографии диванов жене, а та выбирает, подходит он им или нет.

Впоследствии, как сообщила местная жительница, военнослужащий рассказал, как протаранил магазин на автомобиле и погрузил ту мебель, которая понравилась его супруге — белый угловой диван.

Ранее военкор Александр Коц рассказывал, что во время оккупации Суджи бойцы ВСУ разграбили дома местных жителей. Украинцы расселялись по домам горожан и окрестных слобод, а во время отступления «выворачивали их наизнанку», вынося ценности. В свою очередь, жительница Казачьей Локни Алина Шатилова сообщила, что украинцы забрали даже детскую коляску.

ЖЗЛ
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